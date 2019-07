Louisiana udstiller sjæle uden hjem: Flygtninges kunstværker er gribende personlige, men af blandet kvalitet

Udsnit af den indiske kunstner Nalini Malanis store glasmaleri 'All We Imagine as Light', der er sammensat af elleve paneler. Hvert panel er malet på transparent akryl, hvilket kan minde om en tradition, som oprindeligt stammer fra Indien og Kina, og som bredte fra østen sig til Europa, hvor teknikken havde betydning inden for kirkekunsten.