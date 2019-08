Hey kunstverden! Hvad gør I selv for klimaet? Museer og gallerier flyder over med klimabekymret kunst, mens branchen flyver rundt og fester for kulsorte oliepenge

Kunsten er i disse år oversvømmet med værker, der vil have os til at tænke over klodens fremtid. Også på årets biennale i Venedig, der er i fuld gang. Men i og uden for branchen spørger kritikere nu, om klimakunsten kan undgå at lyde hul i en verden, hvor både kunstnere, værker og kunstturister flyver kloden rundt og sviner – og lader oliepenge betale en stor del af festen.