En klodset kat ødelagde Giacometti-skulptur. Nu er den blevet solgt for millioner

Alberto Giacometti (1901-1966) Tête qui regarde (Gazing Head) signed and dated 'Alberto Giacometti 1928' (on the back above the base) plaster 15 7/8 x 14 1/4 x 2 3/8 in. (40.4 x 36.2 x 5.9 cm.) Executed in 1929 Estimate: GBP 300,000 - GBP 500,000 Sold: GBP 587,250 Foto: Christie’s Images Ltd, 2019