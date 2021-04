Nationalmuseet har tyvekoster i samlingen

I en ny udstilling viser Statens Museum for Kunst malerier af de to tyske ekspressionister Emil Nolde og Ernst Ludwig Kirchner sammen med kunstartefakter fra hele verden, der inspirerede malerne.

Blandt artefakterne er to bronzerelieffer fra Benin, som placerer udstillingen midt i en ophedet kunstpolitisk debat. Som vi kunne fortælle i denne artikel, er reliefferne nemlig en del af de såkaldte Benin-bronzer, som briterne plyndrede fra et kongedømme i Nigeria i 1897. Flere europæiske museer har her godt 120 år senere fået røde ører over at ligge ind med de, man kan kalde tyvekoster, og lover nu at sende deres bronzer tilbage til Nigeria. Andre nægter pure.

SMK vælger at udstille to bronzer udlånt fra Tyskland med argumentet, at Nolde og Kirchner fattede interesse for dem, straks efter værkerne landede i Europa.

Det samme gjorde Nationalmuseet i Danmark i 1899. Det daværende Nationalmuseum købte fire bronzer af en engelsk antikvitetshandler i 1899, fortæller museets forskningschef Christian Sune Pedersen.