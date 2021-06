Kunstneren bag 'Grubleren' tog forskud på nutidens meme-kultur

Lige inden for døren står to versioner af Rodins skulptur ’Skyggen’, som den franske über-skulptør formgav i 1880. En er støbt i sort bronze. Den anden er en hvid gipsafstøbning og mangler den ene hånd. Som de står der ved siden af hinanden, minder de om det meme, som gik semi-viralt for nogle år siden, hvor folk stillede sig op ved siden af Rodins skulptur og imiterede kroppens position, som i øvrigt fuldstændigt ligner en bevægelse fra musikvideoen til Beyoncé-hittet ’Single Ladies’.

Endnu foran ’Skyggen’ står en tredje skulptur i gips, ’Eftertanken’ (1889), hvis ben former helt samme bevægelse, imens hovedet på denne figur bøjer sig ned mod højre side.

Glyptoteket viser med den lille koreografiske parade, at Rodin copy-pastede sig selv. Klippede i en figur for så at klistre den fast på en anden og så videre. Et genbrug og en re-purposing, som går igennem kunstnerskabet og rejser fra figur til figur som en art selvsampling, som jeg tror, at de fleste, der arbejder med en eller anden grad af skabelse, kan genkende fra sig selv. Kunstanmelderen inklusive.