Lækker bog om kunstneren bag 'Grubleren': Det er svedigt. Det er fedt. Det er genialt

»Rodin sagde selv engang, at han måtte tale i et år for at gentage ét af sine værker med ord«, skriver Rainer Maria Rilke (1875-1926) i sin mildt sagt fanagtige tekst om Auguste Rodin fra 1913, lækkert oversat af Karsten Sand Iversen og indbundet i lige så lækkert gipshvidt bogdesign.

Den tager ikke et år at læse.