Næste gang må hun gerne komme med en giga-søstjerne eller en kæmpeblæksprutte

Ikke at jeg nogensinde har været der selv, men at besøge udstillingen ’Parangkera’ må være som at gå på havbunden, langt, langt nede under vandets overflade. Eller i det mindste som at vandre i strandkanten en skøn dag og så opdage noget af det liv, som havet tilfældigvis har skyllet op på land, sådan at andre organismer end dybhavsfisk kan få det at se.

Det, man ser her i Galleri V1, er netop søstjerner – mange søstjerner i forskellige størrelser og farver! Der er også andre og ganske mærkelige former, men søstjernerne springer mest i øjnene, som om ’Parangkera’ først og fremmest e