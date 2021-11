Inger Christensen-fan har lavet en – hovedløs – skulptur af sit idol, som nu står på Østerbro

At sige, at man er på team Inger Christensen, er lidt det samme som at sige, at man godt kan lide chips og dip. Det kan alle. Hvornår har nogen nogensinde sagt, at de ikke bryder sig om Inger Christensens digte?

Den danske kunstner Kaare Golles, uddannet på kunstakademiet i Malmø, er også fan og mente, at det ville være godt med et monument for Christensen, og har derfor selv taget initiativ til den skulptur, som nu er opstillet på Hjalmar Brantings Plads, beliggende, hvor Stockholmsgade løber langs Østre Anlæg, og hvor Holmens Kirkegård ligger mod nord. Her er vi tæt på Dag Hammarskjölds Allé, hvor Christensen boede.