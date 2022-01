Det var ham der løb med 532.549 kroner i Aalborg. Og hele verdens opmærksomhed. Men hvem er han egentlig?

Hvem er han, den kunstner, som er løbet med godt en halv million fra et museum i Aalborg, og som kalder det kunst? Politikens kunstanmelder Mathias Kryger tegner et portræt – både af kunstværket ’Take the Money and Run’ og af Jens Haaning, manden bag.