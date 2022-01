Se video: Nu kan du komme helt tæt på mesterværkerne. Og chatte med dem

Hvordan ville samtiden se ud med renæssancemennesket Leonardo da Vincis øjne? Hvordan ville hans kunst være lavet i dag? Det giver et interaktivt show i Berlin et bud på med lys, lyd og mulighed for at bruge alle sanser. Den sidste nadver og Mona Lisa spiller hovedrollerne.