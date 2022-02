Han vandt konkurrencen på slottet: »Sådan noget sker kun i Danmark«

Det tog et år, fra Jesús Herrera Martínez fik opgaven med at portrættere kronprinsesse Mary, til det færdige værk kunne afsløres. Undervejs har han lavet bunker af forstudier og skitser. Alene det at finde en stol, han kunne forlige sig med, var svært, så han måtte uden for Amalienborgs mure for at finde noget, han mente, passede ind. Værket er blandt andet inspireret af Preben Hornungs portrætter af dronning Margrethe og af Anna Anchers kvindeportrætter.