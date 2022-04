Normale mennesker findes ikke, hvis man kigger godt efter

Fotografiet ’A Naked Man Being a Woman’ stammer fra en tid, hvor kønnet som noget, der kunne skifte fra det ene til andet, typisk kun var et fænomen i obskure sidegaders sideshows. Ikke desto mindre var kønnet, der må kæmpe for at komme til udtryk i en kultur, vi i dag helt selvfølgeligt ville omtale som massivt heteronormativ, et helt naturligt emne for fotografen Diane Arbus.