Eksperter peger på mulig inhabilitet: Kurator står bag udstillinger med hendes bror på plakaten

Den danske kunstverden er et lille miljø, hvor folk arbejder på kryds og tværs. Det er en kommende udstilling i den berømte kunsthal Den Frie et eksempel på, for her er en søster kurator, og hendes fremadstormende kunstnerbror skal udstille. Det er ikke første gang, de samarbejder så tæt. Og det rejser spørgsmål om inhabilitet, da der er offentlige midler indblandet, siger eksperter. Men skal det stå i vejen for kunsten, at folk er i familie med hinanden?