5 hjerter: Det minder om en forrygende barscene fra 'Star Wars'

Leonora Carrington skildrer sig selv som et flyvende væsen uden krop, men med et dyr, der måske er en hund, som selskab. Maleriet, der har titlen 'Artes 110', er som oftest hos Carrington fyldt med detaljer, hentydninger og tegn. Stanley og Pearl Goodmans Samling, lovet som gave til NSU Kunstmuseum, Fort Lauderdale © Estate of Leonora Carrington / VISDA. Foto: Myrna Gonzàlez Tovar Foto: Myrna Gonzàlez Tovar/ © Estate of Leonora Carrington/VISDA