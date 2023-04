Hollywoodstjerne og dansk verdensstjerne slår pjalterne sammen og udstiller kunstværk i Nordvest

Kan fiktion bringe faktiske følelser til live i en skuespillers hjerne i en sådan grad, at man kan aflæse det på en hjernescanner? Og er det vi føler og noget vi har lært at performe? Det undersøger skuespilleren Matt Dillon og videokunstneren Jesper Just. Vi har mødt dem på et galleri i Københavns Nordvestkvarter.

