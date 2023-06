Kunstnere og videnskabsfolk er gået sammen om at hylde hele universet

Alting er i virkeligheden i konstant bevægelse. Omkring os, inde i os, gennem os. Hvert eneste sekund suser der i omegnen af 100 billioner neutrinoer gennem dig og videre gennem kloden og universet, så små, at intet stopper dem, så mange, at man bliver svimmel ved tanken.

Det er al denne evige bevægelse, der er det ene omdrejningspunkt for Copenhagen Contemporarys store udstilling med overskriften ‘Yet, It Moves’, der skulle være et citat fra selveste Galileo Galilei, om end det ikke ligefrem står skrevet i sten.