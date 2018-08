Det vrimler med aliens på vestjyske kirkevægge

Farverige Ribe Domkirke

Knap en times kørsel i sydgående retning ligger Ribes gågade sommerferiedøsigt duftende af oregano og syntetisk vanilje: pizza og softice. For enden af gaden tårner Ribe Domkirke sig 50 meter op i højden. Dette murstensmonster er i sig selv et arkitektonisk kludetæppe, hvis bygningshistorie det vil tage for lang tid at redegøre for her. Og i kirkens indre findes udsmykninger, som i tydelig grad spejler denne tids- og stilmæssige kollage.

kunstanmeldelse









Ribe Domkirke. www.ribe-domkirke.dk

Vægpiller og ribberne i kirkens centrale skib er dekoreret med underligt moderne mønstre i afdæmpede jordfarver. Noget ligner dyreprint, noget illuderer stenarter. En søjle har bølgende formationer a la Georgia O’Keeffes organiske vulvaer. Det hele ser meget 1990’er-agtigt ud, men er lavet i 1903-04 af dekorationsmaler Carl Petersen, løst inspireret af kirkens oprindelige udsmykninger.

Mere iøjnefaldende er Carl-Henning Pedersens moderne udsmykning af apsis bag alteret i kirken. Han blev udpeget til opgaven, og resultatet har siden splittet folket i for og imod.

Carl-Henning Pedersen har ladet sig inspirere af kalkmaleriernes kunsthistoriske udgangspunkt i middelalderen

Og det er da også forholdsvis over the top, hvad den gamle Cobra-kunstner i 1980’erne har udstyret kirken med. Ekstremt mættede farver i glasmosaikker a la den franske kunstner Niki de Saint Phalle. Mindst lige så mættede glasmosaikruder, der efter sigende laver de mest fortryllede lysindfald hen over kirkens indre, når solen står rigtigt.

Og øverst oppe i hvælvingen de ejendommelige kalkmalerier i blå, gule og brune nuancer. Hvor de to typer af mosaikker er lige lovlig Las Vegas til min smag, så elsker jeg uforbeholdent Carl-Henning Pedersens på en måde alt for små, gnidrede og pelsede kalkmalerifigurer, der svæver langt oppe.

I midten ses et langbenet, blåt hestedyr, med øjne over hele kroppen. Jeg læser i kirkens turistbrochure, at Pedersen selv refererede til den figur som enhjørningen. Enhjørningen var i middelalderen et symbol for Kristus, og Carl-Henning Pedersen har helt åbenlyst ladet sig inspirere af kalkmaleriernes kunsthistoriske udgangspunkt i middelalderen.