Værk skabt af kunstig intelligens kommer på auktion for første gang Bag projektet står kunstnergruppen Obvious, der holder til i Paris.

Hvem er han mon, Edmond Bellamy, den unge mand på billedet, hvis portræt til efteråret sælges via auktionshuset Christie’s?

Ansigtstrækkene er slørede, nærmest urovækkende, og i hjørnet, hvor kunstnerens signatur traditionelt er at finde, står en ikke helt almindelig, ja, nærmest uforståelig, kode af ord og bogstaver.

Faktisk er intet vedrørende portrættet almindeligt. Edmond Bellamy har nemlig aldrig eksisteret og er ikke malet af en menneskehånd. Derimod er han blevet til via et såkaldt neuralt netværk kaldet Generative Adversarial Networks, eller blot GAN – en slags kunstig intelligens. Portrættet bliver dermed det første stykke kunst skabt af algoritmer, som sælges på auktion, skriver Artnews.

Bag projektet står kunstnergruppen Obvious, der holder til i Paris og er dem, der har døbt den unge mand Edmond og givet ham plads i den fiktive Bellamy-familie.

I arbejdet med portrætterne fodrede kunstnergruppen computernetværket med 15.000 portrætter fra tiden mellem det 14. og det 20. århundrede, og algoritmen kunne på denne baggrund frembringe et unikt kunstværk, lyder det. I et essay på netmediet Medium skriver Obvious med reference til tidligere tiders angst for teknologiske landvindinger:

»Hvis du spørger: Vil kunstig intelligens bliver morgendagens kunstner? Så vil det være fristende at svare: Er kameraet nutidens kunstner? Det er det ikke«.

I samme stil spørger kunstnergruppen, om kunstig intelligens vil erstatte mennesker.

»Med den rette mængde god vilje vil kunstig intelligens erstatte nutidens mennesker for at give plads til, at morgendagens mennesker kan blomstre ved at gøre dem en lille smule mere til kunstnere på den måde, som de vælger at være det på«.

Herefter tilføjer gruppen:

»Obvious, isn’t it?«.