JP/Politikens Hus leverer trecifret million-overskud Aviskoncernen, der blandt andet udgiver Politiken, leverer sit største overskud i syv år. Politiken bidrog i 2017 med 90 millioner kroner.

Følger man bare lidt med i, når medierne skriver om sig selv, kan man med rette få den opfattelse, at det står slemt til i den danske avisbranche.

Faldende oplagstal, stress på redaktionerne og den ene massefyring efter den anden kan give indtrykket af, at det kun går en vej, og det er ned.

Men det går faktisk ikke så skidt endda.

I hvert fald når det gælder økonomien i JP/Politikens Hus, som blandt andet udgiver den avis, du lige nu læser.

Sidste år præsterede koncernen et overskud på 265 millioner kroner før skat. Det er 78 millioner kroner mere end året forinden. Og det er det bedste resultat i syv år på trods af, at færre annonceindtægter resulterede i et fald i omsætningen på 160 millioner kroner fra 2016 til 2017, hvor omsætningen endte på knap 2,8 milliarder kroner.

»Resultatfremgangen sker på baggrund af et sundt indholdssalg, hvor især det digitale salg viser god vækst«, lyder det i en regnskabsmeddelelse fra JP/Politikens Hus, der dermed nu råder over en pengetank med en egenkapital på mere end 2 milliarder kroner.

Opmuntrende

Det er hovedsageligt de tre aviser Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken, der står for de store poster på JP/Politikens Hus' regnskab. Almindeligvis offentliggøres det ikke, hvordan de enkelte aviser præsterer. Men i år har Politiken gjort en undtagelse.

»Vi har tidligere fortalt, at det går godt med vores digitale indholdssalg, og derfor vil vi gerne følge op med oplysningen om, at det også slår igennem i vores samlede driftsresultat«, siger Politikens ansvarshavende chefredaktør, Christian Jensen, som dermed kan berette, at Politiken i 2017 leverede et overskud på 90 millioner kroner - 30 millioner kroner mere end i 2016.

Chefredaktøren henviser til avisens »digitale transformation«, når han skal forklare millionoverskuddet.

Mens antallet af abonnenter på papiravisen ligger nogenlunde stabilt, er der solgt 20.000 digitale abonnementer i 2017. Hvor mange af de nye abonnenter, der kun har lagt 1 krone, som et digitalt Politiken-abonnement koster den første måned, og hvor mange der har holdt ved og nu betaler fuld pris, oplyses ikke. Men omsætningen fra Politikens digitale abonnenter er steget med »et tocifret millionbeløb«, fortæller Christian Jensen.

»Vi har fået vendt tilbagegang til fremgang. Folk vil gerne betale penge for kvalitetsjournalistik, og det er meget opmuntrende. Ikke bare for Politiken, men også for andre medier«, siger han.

Et men

I en pressemeddelelse fra Politiken erklæres det, at sidste års overskud er »et af de bedste driftsresultater i avisens historie«.

Vi har fået vendt tilbagegang til fremgang Christian Jensen, Politikens ansvarshavende chefredaktør

Med til historien hører dog også, at Politiken har skåret ned på antallet af medarbejdere. Omkring 40 forlod avisen i 2016. Iblandt var 25 redaktionelle medarbejdere. Og også Ekstra Bladet og Jyllands-Posten har været igennem lignende fyringsrunder, hvilket bidrog til, at JP/Politikens Hus samlet set havde 2.140 ansatte i 2017 - det vil sige 280 færre end året forinden.

Tillidsrepræsentant på Politiken Pernille Mac Dalland glæder sig selvsagt over, at koncernen tjener penge, og hun fremhæver, at det især er positivt, at koncernledelsen har valgt at investere noget af overskuddet i ny journalistik - eksempelvis i form af de nye medier Format, Politiken Skoleliv, IT Watch og AdvokatWatch, der alle blev lanceret sidste år.

»Men samtidig vil jeg sige, at jeg godt kan forstå, hvis der sidder folk - både dem, der blev nødt til at forlade huset i 2016, og dem der sidder her stadigvæk - som undrer sig over, hvorfor vi skulle sige farvel til så mange kollegaer, som vi skulle, når vi nu tjener så mange penge«, siger Pernille Mac Dalland.