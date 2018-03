De enlige vinder, men direktøren og sygeplejersken skal stadig betale det samme til DR Enlige - uanset indkomst - får mest ud af beslutningen om at droppe licensen og sænke bundfradraget. Det var det, vi kunne blive enige om, siger DF, der tidligere har kaldt licensen »asocial«.

Det er de enlige, som får den største gevinst af regeringens og Dansk Folkepartis aftale om at afskaffe licensen.

Enlige står til at spare 1.242 kroner om året, når licensen overgår til en skattebetaling fra 2019, viser beregninger fra Finansministeriet.

Et centralt argument for at lave licensen om til en skattebetaling har for flere partier hidtil været, at den var socialt uretfærdig, fordi den ikke varierer efter indkomst. Dansk Folkeparti har således tidligere kaldt licensen en »asocial afgift«.

Aftalen ændrer kommer dog ikke på dette.

Sygeplejersken og pædagogen skal fortsat betale det samme som direktøren til DR, Radio24syv og TV 2's regioner, som i dag også er finansieret over licensen. Med andre ord: Den enlige direktør får den samme besparelse som den enlige sygeplejerske.

»Det var det, vi kunne blive enige om«, siger Dansk Folkepartis medieordfører Morten Marinus.

»Der var mindst tre forskellige forslag på skattemodeller, og det var dette, regeringen ville være med til, og det har vi så accepteret, og så har vi til gengæld fået 20 procent besparelse på DR frem for et mindre tal. Og det er vi godt nok tilfredse med. Og når vi ser på bundlinjen, så kommer alle til at spare penge med undtagelse af sortseere«.

SF har også argumenteret imod licensens sociale slagside, og medieordfører Jakob Mark undrer sig over, at Dansk Folkeparti er gået med til en model, der ikke tilgodeser folk med lavere indkomster.

»Det er et løftebrud, når DF nu er med til at lave en ordning, som også rammer skævt og heller ikke tilgodeser dem, der har mindst i samfundet«, siger han.

'Bryder mig ikke om ordet slagte'

De pensionister, der i dag får nedsat licensbetalingen, bliver fremover tildelt en mediecheck på 900 kroner. Det betyder, at enlige pensionister får en gevinst på 628 kroner om året, mens et pensionistpar nogenlunde opretholder det niveau, de betaler i dag.

Indtil videre har familier og par kun betalt én licens for hele hustanden. Nu skal alle personer i husstanden over 18 år betale til public service. Det sker teknisk set ved, at VLAK-regeringen og DF reducerer personfradraget med 1.101 kroner, hvilket rammer par dobbelt.

Reduktionen i fradraget er den samme for enlige. Og da enlige også slipper for at betale licens, munder det altså ud i en konkret besparelse på 1.242 kroner.

Morten Marinus, så er det vel en asocial model?

»Ja, det kan du kalde det. Men det glædelige er, at vi får et slankere DR, et mere fokuseret DR. Og at danskerne kommer til at slippe billigere. Det må være de vigtigste ting. Man kan ikke få alt«.

Udover at afskaffe licensen skærer regeringen og Dansk Folkeparti også 20 procent i DR. 15 procentpoint, altså størstedelen af den besparelse, går til finansiere omlægningen og besparelserne til primært de enlige.

Er det her bare skattelettelser?

»Vi har hele tiden sagt, at når man sparer på DR, så skal det også komme danskerne til gode. Og det kommer danskerne til gode nu. At vi så har delt de sidste 5 procentpoint op i en pulje til pensionisterne og en pulje, der ryger over i medieforhandlingerne uden for DR, det synes jeg er et ret godt resultat«.

Men hvorfor skal direktøren og sygeplejersken have den samme skattelettelse?

»Det var det, vi kunne blive enige om med regeringen. De var ikke villige til at kigge på de andre modeller«.

Det virker som om, det har været vigtigere for jer at slagte DR, frem for at finde en model, som var social retfærdig?

»Alle, som indtil i dag har bidraget til public service, kommer til at spare penge fremover. Og jeg bryder mig ikke om, at du bruger ordet slagte, vi får en besparelse, fordi vi gerne vil have et mere fokuseret DR«.