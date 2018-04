»Det giver mindelser om Nordkorea«: Amerikansk mediegigant tvang nyhedsværter på 193 kanaler til at levere samme budskab USA's største broadcaster, Sinclair, har pålagt deres lokale tv-stationer at kalde til kamp mod 'fake news'. Initiativet har medført en lavine af kritik, men Donald Trump er kommet Sinclair til undsætning.

»Delinger af partiske og falske nyheder er blevet alt for udbredt på de sociale medier … Nogle medier bruger deres platforme til at fremme deres egne agendaer … Dette er ekstremt farligt for vores demokrati«.

Det budskab, fremsat i hundredvis af nyhedsudsendelser, strømmede ud i de amerikanske tv-seeres stuer i løbet af marts måned. På forskellige tv-kanaler på forskellige tidspunkter.

Og beskeden fra de mange nyhedsværter var ikke bare enslydende. Den var identisk.

Manuskriptet var nemlig sendt til lokalstationerne fra centralt hold af den konservative mediegigant Sinclair Broadcast Group, landets største tv-broadcaster, der ejer 193 lokale tv-stationer i USA.

Og selv om budskabet måske ikke i sig selv forekommer kontroversielt, har det igangsat en lavine af kritik.

Flere mener nemlig, at Sinclairs koordinerede budskab bærer brænde til præsident Donald Trumps angivelige underminering af landsdækkende mediers troværdighed.

Det demokratiske kongresmedlem David E. Price betegnede Sinclairs kampagne som »pro-Trump propaganda«, medieinvestor og tidligere News Corporation-direktør Peter Chernin kaldte det »lumsk« og talk show-værten John Oliver leverede i programmet ’Last Week Tonight’ følgende svada:

»Intet udstråler, at man kærer sig om uafhængig journalistik, som en række reportere, der bliver tvunget til at gentage det samme budskab igen og igen som var de medlemmer af en hjernevasket kult«.

Snylter på lokal troværdighed

Ifølge Niels Bjerre-Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier på SDU, hænger forargelsen over Sinclairs ageren blandt andet sammen med den høje troværdighed, mange amerikanere tilskriver deres lokale tv-stationer.

»Alle er klar over, at Fox News er venligt stemte over for republikanerne og MSNBC er det over for demokraterne, men ingen forventer, at lokalstationerne er et sted for centralt styrede politiske budskaber. Når de så oven i købet påtvinger de lokale stationer at stille deres troværdighed til rådighed for budskaber, der er forklædt som lokalt forankret, men er centralt styret, så det giver mindelser om Nordkorea. Og så rynker mange brynene«.

»Og de siger jo ikke, at de vil bestræbe sig på at gøre det bedre. De siger, at de andre ikke gør det godt nok. Dermed ligger det i perfekt forlængelse af de fake news-beskyldninger, Trump har fremturet med adskillelige gange«.

Netop Donald Trump var heller ikke sen til at komme Sinclair til undsætning.

»Så sjovt at se ’Fake News Networks’ – nogle af de mest uærlige, jeg nogensinde har beskæftiget mig med – kritisere Sinclair Broadcasting for at være partisk«, skrev han mandag på Twitter.

Også Sinclair Broadcasting Groups vicedirektør Scott Livingston afviste mandag anklagerne, som han I en pressemeddelse kaldte »ironiske«.

»Vi ved ikke, hvad der ligger bag kritikken, men vi finder det interessant, at vi bliver angrebet for at bede vores nyhedsfolk om at minde publikum om, at historier uden substans florerer på de sociale medier, og at det kan få farlige konsekvenser«, hed det endvidere.