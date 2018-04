Snapchat

På Snapchat kan man deltage i samtaler bestående af billeder, videoklip og chatbeskeder. Snapchat adskiller sig fra andre medier ved at det delte indhold kun bliver på skærmen i en afgrænset tidsperiode. At snapchatte eller snappe beskrives også af forskere som ’visuelle samtaler’ eller ’networked photography’.

I januar 2016 var Snapchat ifølge DR’s medieudviklingsrapport den hurtigst voksende kommunikationsform med knap 1,2 millioner månedlige brugere i Danmark. To tredjedele af dem var under 18 år. Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at 91 procent af de 15-18-årige og 32 procent af de 16-89-årige er på Snapchat.

Kilde: Bogen ’Digitale samtaler’ af Anette Grønning

