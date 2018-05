Stilguide: DR's medarbejdere skal undgå ord som ’bykonger’, ’udkantsdanmark’ og ’pamperpalads' Med inspiration fra blandt andre BBC udgiver DR nu en sproglig stilguide og en liste over ord, DR’s medarbejdere skal tænke sig ekstra om, før de bruger. Begge lægges ud på dr.dk til debat.

Det hedder ikke en ’fagboss’ men en fagforeningsleder. Det er heller ikke nogen god idé at kalde bandemedlemmer for ’brødre’.

Eller at omtale borgmestre som ’bykonger’, bare fordi de har fået mange stemmer til valget. Ligesom det ofte er misvisende at tale om ’danskerne’ i bred betydning.

For hvis der med ’danskere’ menes personer, der er bosiddende i Danmark, er det ifølge DR’s nye tendensordsliste ligefrem forkert. Derfor anbefaler DR’s sprogredaktør, at medarbejderne i stedet bruger mere præcise betegnelse som ’borgerne’ eller ’forbrugerne’.

Med inspiration fra blandt andre BBC, Washington Post og Frankfurter Allgemeine har DR har netop udgivet en ny stilguide suppleret af en såkaldt tendensordsliste til medarbejderne.

Samtidig er guiden og ordlisten også lagt ud på dr.dk for at få mulighed for at diskutere DR-sproget med omverdenen.

Rockere har en interesse i at tale deres egen betydning op, og det bør vi ikke være med til Martin Kristiansen, sprogredaktør i DR

Ordlisten, der jævnligt vil blive opdateret, omfatter udtryk og gloser, det ifølge DR’s sprogredaktør, Martin Kristiansen, kan være problematisk for DR’s medarbejdere at bruge, fordi de kan opleves farvede eller misvisende.

»Der er hele tiden politikere og interesseorganisationer, der har en interesse i, at medierne bruger bestemte ord. Men vi skal ikke ureflekteret videregive det sprog. Vi bør heller ikke tale folks magt op eller ned. Når man eksempelvis skriver ’de tunge drenge i erhvervslivet’ er konnotationen, at når de tunge drenge taler, skal man lytte særligt efter. Det afslører en unødvendig magtbenovelse«, siger han.

Under overenskomstforhandlingerne kunne man på P1 for nylig høre en journalist kalde en fagforeningsleder for en ’fagboss’ og fagforeningens hovedkvarter for et ’pamperpalads’.

Ifølge DR’s ordliste er ’fagboss’ »et stærkt og negativt ladet udtryk«. Så medmindre ordet dækker over misbrug af et tillidshverv i fagbevægelsen, anbefaler DR’s sprogredaktør, at medarbejderne undlader at bruge det.

Det kan også være svært at skelne, om den baskiske bevægelse ETA er en terrororganisation, en frihedsbevægelse eller en separatistbevægelse. Så det er også nogle af de begreber, der ifølge ordlisten skal bruges med forsigtighed.

»Et ord, vi får meget på puklen for i øjeblikket, er ’Udkantsdanmark’. Ordet afslører noget om, hvor der tales fra geografisk, og det er mere farvet, end hvis vi taler om ’landdistrikterne’ eller ’landbokommunerne’, som er de ord, vi opfordrer til at bruge«, siger Martin Kristiansen.

Erik Jensen fra Ballerup

DR’s medarbejdere bør heller ikke overtage bandemedlemmers egen betegnelse ’brødre’ eller redegøre for de titler, rockere giver hinanden som eksempelvis ’krigsminister’.

»Rockere har en interesse i at tale deres egen betydning op, og det bør vi ikke være med til. Man kan pille noget af fascinationskraften af dem ved bare at bruge deres borgerlige navne og sige: ’HA’eren Erik Jensen fra Ballerup er blevet dømt for at pande en mand ned’. Omvendt bliver det meget familiært, hvis man omtaler en mand, der er dømt for alvorlige forbrydelser, som ’Jønke’. Det er lidt ligesom, når en tv-vært bliver kaldt for ’Bubber’«, siger Martin Kristiansen.

Han understreger, at der er ikke er tale om en facitliste, men en liste over ord, man skal give lidt mere opmærksomhed, før man bruger dem.

»Det handler om sproglig præcision. Journalister prøver ofte at skære sproget til, så det bliver så kort og let at afkode som muligt, for et nuanceret sprog fylder nogle gange mere«, siger han. Og tilføjer, at det i øvrigt står kilderne frit for at »sige hvad som helst«.