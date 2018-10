Skæbnedagen er slut: DR fyrer 205 medarbejdere I alt bliver 382 stillinger i DR nedlagt, men resten er fundet blandt andet ved frivillige fratrædelser. Også nyhederne bliver ramt, selv om danskerne ikke ønsker at spare på dem.

DR gennemførte onsdag den største massefyring i statsradiofoniens snart 100 år lange historie. 205 medarbejdere modtog den nedslående besked, at de ikke længere skal arbejde for DR. I alt nedlægger DR 382 stillinger, men en del er fundet ved frivillige fratrædelser og nedlæggelse af ubesatte og tidsbegrænsede stillinger. Desuden er 26 chefstillinger blevet nedlagt.

FAKTA DR’s fyringsrunde 205 medarbejdere blev onsdag fyret fra DR. I alt nedlægger DR 382 stillinger, men 64 medarbejdere havde på forhånd indgået frivillige fratrædelseordninger. 87 stillinger er fundet gennem omplaceringer eller nedlæggelse af ubesatte og tidsbegrænsede stillinger. Desuden er 26 chefstillinger blevet nedlagt. DR skal i perioden 2019 til 2023 spare 4 procent om året, så DR i 2023 får 20 procent mindre i støtte end i dag. Det er resultatet af en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Nedlæggelsen af de 383 stillinger dækker besparelserne de første 3 år. Så skal der findes yderligere besparelser for perioden 2022-2023. Vis mere

»Vi har sammen med de faglige organisationer gjort vores yderste for at reducere antallet af påtænkte afskedigelser, og det er lykkedes at begrænse det til 205. Men det er stadig et meget, meget stort antal medarbejdere, som har oplevet, at der er blevet grebet ind i deres liv på en måde, som de ikke selv har ønsket«, udtaler generaldirektør Maria Rørbye Rønn.

Fyringerne kommer, efter at regeringen og DF har indgået en aftale om, at der skal skæres 20 procent i DR.

På DR Nyheder bliver 87 stillinger skåret væk, oplyser nyhedsdirektør Sandy French. Det vil sige, at næsten hver fjerde af de nedlagte stillinger er fundet i DR Nyheder, der blandt andet laver tv-aviser, radioaviser og nyheder på nettet.

DR har ellers meldt ud, at nyheder kun skulle spare 8 procent, mens områder som underholdning ville blive skåret med 25 procent og sport med 24 procent. Og en meningsmåling som Megafon for nylig lavede for Politiken og TV 2 viste, at lige præcis nyheder er et område, som danskerne ikke mener, at DR skal spare på.

I målingen var det kun 3 procent, der pegede på nyheder som et sted, DR skulle placere sine besparelser, mens 40 procent pegede på livsstilsprogrammer, 36 procent på sport og 34 procent på underholdning.

I en spareplan der er så stor, bliver alt ramt. Og det gør de klassiske nyheder også Sandy French, nyhedsdirektør

De 87 stillinger i DR Nyheder er dog ikke kun fundet på DR’s nyhedsredaktioner, for direktørområdet omfatter også sport, aktualitet og DR’s distrikter.

Ifølge Sandy French er distrikterne blevet friholdt. Hvordan de 87 stillinger fordeler sig på de øvrige områder, vil hun ikke fortælle, fordi DR ikke har forhandlet færdig med medarbejdere, der eventuelt skal flyttes fra et område til et andet.

»Men det er klart, at i en spareplan der er så stor, bliver alt ramt. Og det gør de klassiske nyheder også«, siger hun.

Umuligt at arbejde

Selv om DR’s regioner stort set er sluppet for fyringer, valgte medarbejderne på DR Syd, DR Østjylland og DR Sjælland alligevel at nedlægge arbejdet i sympati med de mange fyrede kolleger, skriver fagbladet Journalisten.

»Morgenen igennem har vi hver især fået meldinger om vellidte og dygtige kolleger i DR, som nu ikke længere skal være vores kolleger. Med de beskeder in mente har vi valgt at sige, at det ikke vil være muligt at producere god radio, net og tv til syd- og sønderjyderne. Vi har derfor i sympati valgt at gå hjem«, forklarede journalisterne på DR Syd i udtalelsen.

De understregede samtidig, at arbejdsnedlæggelsen ikke var vendt mod DR’s ledelse, som har været på »en bunden opgave«.

De mange afskedigelser er en konsekvensen af, at regeringen og Dansk Folkeparti i foråret besluttede, at DR skal spare 4 procent årligt, så der i 2023 er 20 procent mindre i offentlig støtte sammenlignet med i dag. Det svarer til en besparelse på 770 millioner kroner.

De samme partier indgik i slutningen af juni et medieforlig, hvor de med kulturminister Mette Bock’s ord pålagde DR at omdanne sig fra at være en bred medieinstitution til at blive et »et kulturelt fyrtårn«.

DR skulle fokusere på nyheder, oplysning, kultur og læring.

Medieforliget indebar også, at DR ikke måtte lade besparelserne gå ud over DR’s regioner eller DR’s orkestre og kor.

Den store spareplan

18. september offentliggjorde DR så den plan, der skulle omsætte besparelsen og meddelte, at mellem 375 og 400 stilinger ville blive nedlagt.