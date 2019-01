Facebook får massiv kritik: Hær af moderatorer har ned til 10 sekunder til at slette et opslag

Flagrende kønsorganer. Propaganda fra Islamisk Stat. Kynisk mobning af børn. Grusomme voldsvideoer. Russiske løgnehistorier. Selvskadende teenagere. Racisme og verbale overgreb på mennesker.

Facebook har det hele. Men Facebook vil ikke have det. Det globale sociale medie har derfor hyret 15.000 moderatorer, der i samarbejde med teknologien bokser med at sætte en stopper for de mange opslag fra de flere end to milliarder brugere, som strider mod platformens retningslinjer.

Fakta Grænserne på Facebook Facebook oplærer sine 15.000 moderatorer til at genkende, når en emoji bliver brugt til at mobbe eller til at opfordre til vold. I sådanne tilfælde skal moderatorerne fjerne opslagene, viser en hemmelig manual på over 1.400 sider, som The New York Times er kommet i besiddelse af. Moderatorerne bliver blandt andet også oplært i at spotte »umenneskeliggørende sammenligninger«. Det kunne være en sammenligning mellem rotter og jøder. Kilde: The New York Times

»Vi fjerner det, hvis det går over stregen, så snart vi bliver opmærksomme på det«, som Facebooks nordiske kommunikationschef Peter Münster siger.

Det kan lyde ligetil og simpelt, men det er det slet ikke, for mens Facebook forsøger at støvsuge platformen for grænseoverskridende materiale, sætter en voksende flok af eksperter og politikere spørgsmålstegn ved netop Facebooks regler.

De mener, at det amerikanske selskab trækker stregen det forkerte sted, at Facebook fjerner for meget og i praksis indskrænker brugernes muligheder for at ytre sig frit om politik, religion og andre samfundsemner. Og det var jo ellers meningen, at der skulle være plads til netop det.

»Man startede med ganske få moderatorer og et mindre regelsæt, men har i dag omfattende manualer for, hvad der skal ned, og hvad der kan blive«, siger seniorforsker Rikke Frank Jørgensen, der forsker i borgernes rettigheder på nettet på Institut for Menneskerettigheder.

Facebooks 15.000 moderatorer handler ikke i blinde. De følger en mere end 1.400 sider lang manual, som Facebook løbende opdaterer og justerer med nye regler og instrukser og guides.

Facebook besluttede sidste år at lægge sine fællesskabsregler frem, men den detaljerede manual, som moderatorerne følger, er hemmelig. Eller det var den. The New York Times er kommet i besiddelse af en stor del af de mange dokumenter, som giver et mere detaljeret indblik i grænserne på platformen. Facebook siger selv, at der kun er tale om en manual til oplæring af moderatorer, men anonyme moderatorer forklarer i The New York Times, at dokumenterne bliver brugt som rettesnor dagligt.

De mere end tusind sider beskriver, hvad der er tilladt at sige på platformen, hvad der ikke er og ikke mindst, hvornår noget præcist krydser grænsen mellem det forbudte og det tilladte. En emoji kan gøre forskellen.

Hvis en begejstret emoji optræder sammen med et billede af død og ødelæggelse efter et terrorangreb eller i et opslag om en forbudt terrorgruppe, kan opslaget blive opfattet som billigelse af terror. En smiley, der består af en sulten lyserød tunge, kan ligeledes i den forkerte sammenhæng også være seksualiserende og føre til, at et opslag bliver fjernet.