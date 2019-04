Mette Frederiksen vil regulere sociale medier: Der bør gribes ind over for halshugningsvideoer, overgreb på børn og fake news

Socialdemokratiet vil gøre sociale medier ansvarlige for det indhold, der bliver spredt på tjenesterne. Partiet fremlægger nu en plan for at styrke kontrollen med techgiganter som Google, YouTube og Facebook.

Tjenester som Google og sociale medier som Facebook og YouTube har alt for længe fået lov til at læne sig tilbage og bare ladet pengene fosse ind uden at tage ansvar for indholdet på deres tjenester og uden at bidrage til velfærdssamfundet. De globale tjenester forandrer vores samfund og måde at tale sammen på stort set uden nogen form for regulering, mener Socialdemokratiet.

Det skal der laves om på, hvis partiet får regeringsmagten efter næste folketingsvalg, siger formand og statsministerkandidat Mette Frederiksen.

»Vi er voldsomt bagud. Vi famler. Det går ikke«, siger hun.

Teknologien er kommet buldrende og er blevet en del af alles hverdag, mens politikerne har stået på sidelinjen og kigget på, mener Mette Frederiksen.

»Derfor ser vi nu monopoldannelse, skatteunddragelse og i mine øjne et stadig større problem med privatliv og ophavsrettigheder«, siger Mette Frederiksen, der nu lancerer en ret vidtgående plan for, hvordan Danmark styrker kontrollen med techgiganterne.

De skal betale skat

Socialdemokratiet vil i modsætning til den borgerlige regering indføre en digital skat for techgiganterne.

»Vi har behov for at finansiere vores velfærdssamfund, og derfor skal virksomhederne betale skat. Det gør techgiganterne i utrolig lille grad. Hvis vi affinder os med, at virksomheder kan flytte sig og flytte deres skattebetaling efter forgodtbefindende, så kan vi på sigt ikke finansiere velfærdssamfundet«.

Fakta Udspillet fra S Medie- og techgiganter i Danmark skal: Betale en ny digital skat.

Pålægges ansvar for ikke at bidrage til hadtale, svindel og anden ulovlig adfærd.

Underlægges samme vilkår som danske medier for brug af data og for arbejdsmarkedsvilkår.

Pålægges krav om gennemsigtighed – for eksempel, om det er muligt at købe sig til bedre søgeplaceringer.

Pålægges krav om fortrolighed for chat og messengertjenester. Vis mere

Derfor vil Socialdemokratiet tage et frontalopgør med den politik, som den borgerlige regeringen har ført, hvis partiet overtager regeringsmagten.

»Vi er i den bizarre og ulykkelige situation, at den nuværende danske regering modarbejder en fælles EU-skat. Danmark har placeret sig i det forkerte selskab sammen med blandt andre Irland og Sverige. Vi skal ud af det dårlige selskab. Vi skal tværtimod gå foran. Vi er villige til at gå tre skridt videre end den nuværende regering«, siger Mette Frederiksen.

»Danmark skal gå foran for at sikre en EU-regulering. Hvis ikke vi kan få flertal i EU, så skal vi forsøge at gå sammen med lande som Frankrig, der har rykket på denne her dagsorden. Og kan vi heller ikke det, så er vi villige til at gå enegang. Vi er nødt til at vise, at vi mener det«.

Er du ikke bange for, at USA, hvor de her techgiganter hører hjemme, vil straffe os og gøre gengæld ved at beskatte danske virksomheder hårdere?

»Jeg er mere bange for at lade være. For så fortsætter vi det kedelige kapitel i vores historie, hvor vi affinder os med en ureguleret globalisering. Tør vi ikke udfordre techgiganterne, underminerer vi vores mulighed for at være det samfund, vi gerne vil være«.

Mette Frederiksen vil ikke lægge sig fast på, hvor meget techgiganterne skal betale i skat. Det skal Danmark drøfte med lande som Frankrig, der også ønsker en beskatning.

Stop for hadefulde ytringer

Socialdemokratiet vil også gribe langt hårdere ind over for hadefulde ytringer og opfordringer til vold og terror via tjenester som Facebook og YouTube. De skal have et langt større ansvar for det indhold, deres brugere deler på tjenesterne.

»Der har længe har været en meget tilbagelænet attitude hos techgiganterne om, at de bare er et sted, hvor andre formidler budskaber, som de ikke har et ansvar for. Det er jo helt uholdbart. Vi har stigende problemer med fake news, som kan være med til at underminere den demokratiske offentlighed. Og så har vi problemet med deling af billeder og film som eksempelvis under terrorangrebet i New Zealand. Der bliver vi nødt til at stille nogle større krav. Når man lægger platform til deling af materiale, har man også et ansvar for, hvad der bliver delt«.

Mener I, at de skal have et egentligt redaktøransvar?

»Man kan diskutere, hvad man skal kalde ansvaret. For mig er det afgørende, at de får et ansvar og ikke bare kan læne sig tilbage. Jeg sammenligner det med, at når man udgiver en avis, sidder der også nogle redaktører og læser læserbreve igennem og tager det ud, der er ulovligt«.

Forestiller du dig, at man kan lave det i så stor skala, som det ville være nødvendigt på f.eks. Facebook?

»Jeg har i hvert fald svært ved at forestille mig, at vi bare skal kigge på hinanden og sige, at det er der ikke noget at gøre ved. At vi ikke kan gøre noget ved halshugningsvideoer, at vi ikke kan gøre noget ved overgreb på børn, at vi kan ikke gøre noget ved fake news. Så vi bliver nødt til at finde en vej i det her«.

Tyskland pålagde sidste år sociale medier en pligt til at fjerne hadefuldt indhold på deres tjenester inden for 24 timer, efter at tjenesten var blevet gjort opmærksom på indholdet.

Australien har i kølvandet på terrorangrebet i New Zealand, der blev livestreamet på Facebook, gjort det strafbart fremover at lade den slags materiale blive streamet og delt i længere tid. Overtrædelser af den nye lov kan give en bøde på op til 10 procent af tjenestens omsætning, og de ansvarlige chefer op til 3 års fængselsstraf.

Mette Frederiksen, skal Danmark samme vej?

»Ja. Vi skal kigge på begge landes lovgivning. Ingen har det præcise svar på, hvordan vi gør det her. Alle famler lidt. Men det vil være naturligt at se på de lande, der er gået længere end Danmark, og kigge på, om vi kan overføre den type lovgivning til Danmark«.