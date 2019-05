»Politikerne siger bare ææhh, bæææh, buuh, touchy feely«: På Facebook handler politik om følelser, følelser, følelser ... ikke om løsninger

Under valgkampen er danskerne ekstraordinært aktive i politiske debatter på Facebook, hvor politikerne kæmper med alle deres følelser og bedste personlige anekdoter for at fange de 3,5 millioner vælgere på platformen. Og det virker, viser Politikens gennemgang af de mest succesfulde opslag fra politikere i valgkampens første uge.