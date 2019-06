Samuelsen og Thulesen Dahl fik masser af skærmtid, men blev dumpet af vælgerne

Selv om formændene for Dansk Folkeparti og Liberal Alliance var nogle af de politikere, der fik mest skærmtid under valgkampen, tabte de stort på valgnatten.

Man kan ikke bare veksle mange timer på landsdækkende tv til masser af stemmer ved et folketingsvalg.

For selv om det er lederne af de to største partier, Venstres Lars Løkke Rasmussen og Socialdemokratiets Mette Frederiksen, der har fået suverænt mest skærmtid, kommer valgets helt store tabere, formanden for Liberal Alliance, Anders Samuelsen, og formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, ind på henholdsvis 3.- og 4.-pladsen over partiledere, der har fået mest skærmtid.

Det viser en optælling af partiledernes samlede skærmtid, som Filip Wallberg og Lars Damgaard Nielsen fra Mediernes Forsknings- og Innovationscenter på Syddansk Universitet har lavet.

Liberal Alliance og ikke mindst formand Anders Samuelsen har haft et katastrofevalg. Partiet gik fra 7,5 procent af stemmerne ved valget i 2015 til 2,4 procent grundlovsdag. Partiet har mistet to tredjedele af opbakningen hos vælgerne. Og politikeren med tredjemest skærmtid i løbet af valgkampen, Anders Samuelsen, blev end ikke genvalgt til at repræsentere det parti, han selv har stiftet, i Folketinget.

Meget bedre ser det ikke ud for den partileder, der har fået fjerdemest skærmtid, Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl. Han bliver godt nok i Folketinget, men mister over halvdelen af sin folketingsgruppe.

Dansk Folkeparti er gået fra 21,1 procent ved valget i 2015 til blot 8,7 procent ved valget grundlovsdag.

Stor fest

Omvendt holdt en af de partiledere, der har fået mindst skærmtid, den konservative leder, Søren Pape Poulsen, noget af en fest, da valgresultatet lå klar. For det er lykkedes ham at få den største mandatfremgang for partiet i 35 år. Konservative er nærmest blevet fordoblet fra 3,4 procent i 2015 til 6,6 procent grundlovsdag.

Opgørelsen fra SDU viser, at Venstres formand og statsminister, Lars Løkke Rasmussen, i løbet af valgkampen har fået 1.898 minutters skærmtid på DR 1, DR 2, TV 2 Danmark og TV 2 News. Socialdemokratiets formand, den formentlig kommende statsminister, Mette Frederiksen, har fået 1.324 minutter på de fire kanaler.

Liberal Alliances Anders Samuelsen fik 563 minutter og DF’s Kristian Thulesen Dahl 555 minutter, mens konservative Søren Pape fik 311 minutter.

Den absolutte bundskraber – bortset fra Kristendemokraternes formand, Stig Grenov, der overlod pladsen til Isabella Arendt Laursen efter den første partilederrunde på tv – er Klaus Riskær Pedersen fra partiet med samme navn. Han fik 132 minutter på de fire kanaler og 0,7 procent af stemmerne.

Massiv omtale, ingen mandater

Ser man på de skrevne medier, er massiv omtale heller ikke her nødvendigvis vejen til succes.

Infomedia har lavet en opgørelse over omtaler i landsdækkende medier under hele valgkampen, skriver Mediawatch.

Også her topper Lars Løkke Rasmussen med 7.519 omtaler efterfulgt af Mette Frederiksen med 5.592 omtaler. Altså de to partier, som fik fleste stemmer ved valget grundlovsdag.

Men på 3.-pladsen finder man en mand, som slet ikke kom ind i Folketinget, formanden for Stram Kurs, Rasmus Paludan. Han har fået 2.242 omtaler. Mere end dobbelt så mange som SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, som næsten fordoblede opbakningen til sit parti fra 4,2 procent i 2015 til 7,7 procent grundlovsdag.

Bundskraberen hos de skrevne medier er Kristendemokraternes Isabelle Arendt Laursen, der sammen med Stig Grenov fik i alt 634 omtaler. Partiet kom ikke i Folketinget.