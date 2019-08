Pornomastodont sløser med dine data: Når du ser porno, kan du ikke vide dig sikker på, hvem der kigger med

Pornhub og Redtube er ejet af virksomheden MindGeek, som på få år har opkøbt store dele af porno­branchen. Nu kritiseres­ de for ikke at passe­ på brugernes­ data. MindGeek siger, at sikkerheden har højeste prioritet.

En ukendt canadisk virksomhed dominerer pornobranchen. MindGeek har på få år erobret store dele af industrien og tiltrækker milliarder af brugere årligt. Alene Pornhub, som udgør det største ben i MindGeeks forretning, tiltrak sidste år 33,5 milliarder besøg, og virksomheden sidder i alt på flere end 20 af verdens største pornotjenester og produktionsselskaber.

»Før MindGeek fandtes der ikke i pornoindustrien et firma, som havde den størrelse«, siger Christopher Jon Sprigman, der er professor ved New York University og forsker i pornoindustrien.

Men MindGeek får massiv kritik for sin måde at drive forretning på. Pornomodeller og mindre producenter anklager virksomheden for at udnytte sin størrelse til at underbetale pornoskuespillere og for at sprede piratkopierede pornofilm, og dataeksperter kritiserer virksomheden for at høste massive mængder data om brugernes seksuelle præferencer og adfærd uden at passe ordentligt på dem.

Serie Pornoen - 50 år efter Vi fejrer lige nu billedpornografiens frigivelse i 1969. Men hvad er porno i dag? Hvordan forbruger vi porno? Og hvem styrer branchen? I denne serie undersøger Politiken den danske og den internationale pornoindustri i en tid, hvor tjenester som Pornhub, Youporn og Gaytube tilbyder millioner af gratis film til alle behov.

Fakta MindGeek Det er usikkert, præcis hvor mange selskaber i pornoindustrien MindGeek ejer. Her er en liste, som selskabet selv har givet til Politiken: Pornhub Youporn Redtube Tube8 PornMD Thumbzilla XTube Gaytube My Dirty Hobby Modelhub Brazzers Babes.com RealityKings Digital Playground Mofos Twistys Erito Bromo RealityDudes SeanCody TransAngels Vis mere

Mange vil opleve det som et stærkt indgreb i deres privatliv, at der formentlig findes en database over, hvilke videoer brugerne har set Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital sikkerhed

MindGeeks tjenester Pornhub og Redtube oplyser, at de kun indsamler anonyme data, og at oplysningerne kun bliver brugt til at forbedre tjenesten, men platformene skriver også, at de ikke tager ansvaret for, hvordan reklamevirksomheder og andre samarbejdspartnere på tjenesterne bruger data om folk.

Det er dybt problematisk, mener Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital sikkerhed.

»De her sider indsamler rigtig mange data, og der synes ikke at være grænser for, hvor vidt de kan gå«, siger han.

Ifølge Jesper Lund, formand for IT-Politisk Forening, bliver brugerne slemt skuffet, hvis de forestiller sig, at MindGeeks tjenester beskytter deres data.

»Hvis det fungerer på Redtube og Pornhub som alle andre steder, vil oplysninger om din adfærd blive spredt. Og mange vil opleve det som et stærkt indgreb i deres privatliv, at der formentlig findes en database over, hvilke videoer brugerne har set«.

Flere lækager

Den canadiske pornogigant har ikke ønsket at stille op til interview, men i en mail skriver kommunikationschef Michael Willis, at virksomhedens tjenester har taget flere tiltag i de seneste år for at forbedre brugernes sikkerhed. Blandt andet har Pornhub udlovet dusører på op til 25.000 dollars til forskere, som finder frem til sikkerhedshuller i platformen.

»Vores brands sætter brugernes sikkerhed højere end alt andet. Der er en meget restriktiv politik på tværs af alle vores tjenester, og personhenførbare data bliver aldrig gemt, medmindre brugerne giver tilladelse til det«, skriver Michael Willis.

Vores brands sætter brugernes sikkerhed højere end alt andet Michael Willis, kommunikationschef MindGeek

MindGeeks helt store fordel i pornobranchen er netop de milliarder af data, som virksomhedens tjenester høster om brugerne. Det giver et detaljeret indblik i, hvilke film brugerne ønsker, hvornår de ønsker dem, og det giver MindGeek mulighed for at forstå, hvad der skal til for at få brugerne til at blive længere.

MindGeek har dog haft alvorlige problemer med at sikre alle dataene. Blandt andet i 2012 blev oplysninger om 1,1 mio. brugere af MindGeek-ejede Youporn og Digital Playground lækket. Og i 2016 resulterede et hackerangreb i, at 800.000 brugere fik deres data delt offentligt.

Men Pornhub har faktisk en »nogenlunde fornuftig persondatapolitik«, mener Mikkel deMib Svendsen, digital analytiker i analysefirmaet Waime. »Med denne type data kan datalæk ikke udelukkes«, siger han.