Stresser du også over sociale medier? Instragram gør likes usynlige i flere lande

Et forsøg på Instagram i Canada rulles nu ud til langt flere lande. For det skal handle om det, du deler, og ikke om likes, siger Instagram.

Der er efterhånden en del evidens for, at de sociale medier stresser brugerne. Særligt de unge.

Det er muligvis en af årsagerne til, at man siden maj ikke har kunnet se, hvor mange der har liket billederne i ens Instagram-feed i Canada.

Nu udvider Instagram eksperimentet og gør antallet af likes usynlig i seks andre lande.

Tara Hopkins, der er Head of Public Policy i Instagram, skriver i en mail til Politiken, at det handler om at »lære mere fra det globale fællesskab og se, hvordan det kan forbedre oplevelsen af at være på det sociale medie«.

Det drejer sig om Instagram i Irland, Italien, Japan, Brasilien, Australien og New Zealand.

Tiltaget fungerer på den måde, at man ikke længere kan se, hvor mange der reelt har liket sine venners billeder. Som bruger kan man stadig se, hvor mange der har liket ens egne billeder, men man er altså mindre tilbøjelig til at like et billede, alene fordi mange andre har gjort det.

I mailen til Politiken skriver Tara Hopkins, at Instagram skal »være et sted, hvor brugerne er trygge ved at udtrykke sig selv«.

»Det betyder også, at vi skal hjælpe folk til at fokusere på de billeder og videoer, de deler, og ikke hvor mange likes, de får«, skriver hun.