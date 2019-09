Danske Medier kritiserer Joy Mogensen for ensidigt at tilgodese Danmarks Radio

Kulturminister Joy Mogensen (S) skader både statslige og private medier ved at ændre DR’s public service-kontrakt og føre »en stop-and-go-politik«.

Det mener Louise Brincker, administrerende direktør i brancheforeningen Danske Medier.

Ad-hoc-ændringer forskubber balancen mellem de statsfinansierede og de private medier Louise Brincker, direktør, Danske Medier

Kulturministeren bebudede søndag, at DR igen må skrive lange, dybdegående artikler på sin hjemmeside, som den tidligere kulturminister og V-LA-K-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti ellers havde besluttet, at DR skulle holde sig fra – af hensyn til de private medier.

Det har været omdrejningspunkt for en heftig strid mellem de statsfinansierede og de private medier, som mener, at gratis nyhedsartikler på DR’s webside gør det sværere for private medier at gøre nettet til en god forretning.

Samtidig siger kulturministeren, at hun vil tage hele public service-kontrakten op ved de kommende medieforhandlinger i 2020.

»Det er bekymrende«, siger Louise Brincker til Politiken.

»På den ene side siger ministeren, at der først vil være forhandlinger i foråret 2020, på den anden side tager hun alligevel hul på forhandlingerne ved ensidigt at tilgodese DR«.

’Brug for ro’

Ifølge Louise Brincker har de private medier – men også de statsfinansierede – brug for ro til at skabe et marked.

»Ad-hoc-ændringer forskubber balancen mellem de statsfinansierede og de private medier. Det tjener ingen af parterne«.

Ministeren siger i en pressemeddelelse, at »kravet om, at DR skal afholde sig fra at publicere dybdegående artikler online, fra starten har været et fejlskud. Det er både uambitiøst og en meningsløs begrænsning af DR’s journalistiske arbejde«.

Joy Mogensen siger, at regeringen sammen med det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet også vil droppe et krav om, at DR skal stille sine arkiver til rådighed.

Kulturministeren vil sætte det på pause indtil medieforhandlingerne næste år.

Hun har også besluttet, at staten ikke skal blande sig i, hvor mange radio- og tv-kanaler Danmarks Radio driver.

DR’s nuværende public service-kontrakt for perioden 2019-2023 er indgået mellem V, K, LA og DF.

Den socialdemokratiske regering vil rulle nogle af besparelserne tilbage.