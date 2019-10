Trump vil have Fortnite-vælgere: USA's præsident rykker ind på Twitch, selv om han tidligere har tordnet imod Amazon, der ejer tjenesten

Donald Trump livestreamede i går fra et vælgermøde via en tjeneste, der normalt streamer til folk, der spiller computerspil.

Man har et standpunkt til man tager et nyt, som man siger.

Den amerikanske præsident Donald Trump sendte i går sin første livestream på den tjeneste, der hedder Twitch. En streamingtjeneste, der normalt er befolket af computerspillere, der spiller Fortnite, Apex Legends eller Legaue of Legends.

I øvrigt også en streamingtjeneste, der er ejet af Amazon. En virksomhed, som Trump ellers aldrig har haft noget pænt at sige om. Og da slet ikke om om Amazons direktør Jeff Bezos eller »Jeff Bozo«, som Trump kaldte ham i et tweet tidligere i år.

Bezos, der også ejer Washington Post, en avis der om nogen har været kritisk over for Donald Trump og hans virke. Ofte refererer Trump direkte til det amerikanske nyhedsmedie som »Amazon Washington Post« og indikerer, at der direkte samarbejdes om at tilsmudse ham.

»De kommer til at være i så mange problemer, hvis jeg bliver præsident«, sagde han under valgkampen i 2016.

De unge vælgere er gamere

Men det er ikke længere 2016, og med en ny valgkamp i gang om præsidentembedet i 2020 bruger Trump nu samme strategi som de to demokratiske kandidater Bernie Sanders og Andrew Yang, der også er på Twitch. (I øvrigt to politikere, Trump heller ikke er den store fan af).

For Twitch er faktisk en af USA’s største streamingtjenester med langt flere seere end flere af de store sportskanaler. 55 procent af brugerne er desuden i alderen 18-34. Et vælgersegment, som Trump gerne ser sætter krydset ved ham til næste efterår.

Donald Trump render dog ikke rundt og skyder på andre i Fortnite.

I går sendte han live fra et vælgermøde i Minneappolis. Omkring 8.700 fulgte med alt efter, hvornår man tjekkede ind. Mange af dem havde dog mere travlt med at skrive »IMPEACH« ovre i kommentarsporet. Siden har 146.000 set videoen, og i skrivende stund har han fået 34.980 følgere på sin kanal.

Valgkampen er i gang.

For god ordens skyld skal det i øvrigt siges, at Amazon ikke ejer Washington Post. Jeff Bezos, der er direktør for Amazon ejer også holdingselskabet Nash Holdings, der opkøbte avisen i 2013.