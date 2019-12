TV 2-journalist blev stakåndet førstehåndsvidne til revolutionen

I 1989 udbrød der revolutioner i Østeuropa, og det kommunistiske imperium stod for fald. De verdenshistoriske begivenheder stod bogstaveligt talt i kø, og for en førsteårs journalist med Østeuropa som stofområde var dækningen af de mange revolutioner en voldsom ilddåb. I anledning af 30-året ser tv-journalisten Ole Retsbo i dette essay tilbage på dengang, han var et stakåndet førstehåndsvidne til Østeuropas befrielse.

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Murens fald 9. november 1989 var den foreløbige kulmination på et år, som for os journalister, der dækkede Østeuropa, havde været én lang stream of consciousness. Knap havde jeg sat mig ned for at drikke en kop kaffe i TV 2’s kantine i Odense, før nyhedstelegrammerne om endnu en verdenshistorisk begivenhed tikkede ind på stationens funklende nye nyhedscomputere. Vigtige telegrammer blev ledsaget af en klokke for at vække småsovende journalister og redaktionssekretærer, og jeg husker stadig det konstante klokkespil fra Urgent-telegrammerne som den gennemgående baggrundsmusik for året 1989.