»Det bliver så naturligt, at man ikke engang stiller spørgsmålstegn ved at få det gjort«

Sagen kort

Fie Laursen og reklamerne

Den danske influencer Fie Laursen har reklameret for et såkaldt Brazilian butt lift i forbindelse med, at hun selv har fået foretaget operationen. En kosmetisk operation, hvor man tager fedt fra lår og mave og sprøjter ind i bagdelen. ​​

Fie Laursen har over 320.000 følgere på Instagram, som alle har kunnet få en rabatkode og deltage i en konkurrence om at vinde en valgfri plastikoperation. Det har vakt opsigt i Norge, hvor Fie Laursen har mange følgere. Forbrukertilsynet har sendt et brev til den danske blogger, hvor det beder hende om at fjerne alle opslag om operationen.​​

Nu vil en række partier have skærpet reglerne, så den slags reklamer målrettet børn og unge under 18 år heller ikke er tilladt i Danmark. Mange influencere har masser af følgere under 18 år på sociale medier.

