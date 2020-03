»Lad mig starte med min overskrift i aften: Jeg går på pension«: Kendt, amerikansk journalist siger op på direkte tv

Efter flere ugers kritik i medierne vælger den amerikanske talkshowvært Chris Matthews at gå øjeblikkeligt på pension. Selv begrunder han beslutningen med, at det er tid til at give en ny generation tøjlerne.

Amerikanere vil ikke længere kunne finde journalisten Chris Matthews på skærmen, når de tænder for tv-kanalen MSNBC. Her har Matthews ellers indtil nu præsenteret sit talkshow ’Hardball’ alle hverdagsaftener klokken 19 østamerikansk tid.

Men mandag aften sagde den 74-årige journalist på åben skærm sit job op med øjeblikkelig virkning.

»Lad mig starte med min overskrift i aften: Jeg går på pension«, åbnede Chris Matthews ugens første - og sidste - udgave af programmet ’Hardball’, der har kørt på amerikansk tv siden 1997.

Opsigelsen kommer efter, at Chris Matthews den seneste tid har været i et mediestormvejr. Det begyndte ved primærvalget i staten Nevada den 22. februar. Som kommentator i en nyhedsudsendelse sammenlignede Chris Matthews præsidentkandidat Bernie Sanders’ primærvalgsejr i Nevada med nazisternes indtog i Frankrig ved begyndelsen af Anden Verdenskrig.

Udmeldingen undskyldte Chris Matthews for kort efter i sit talkshow. Men der gik ikke længe, før talkshowværten igen kom i vælten, da han en dag senere interviewede en anden demokratisk præsidentkandidat Elizabeth Warren.

I interviewet snakker Matthews og Warren om en sag, hvor borgmester i New York og præsidentkandidat Michael Bloomberg er beskyldt af en kvindelig medarbejder for at have sagt »dræb det«, da han fandt ud af, at medarbejderen var gravid. Bloomberg selv nægter, at situationen har fundet sted.

Elizabeth Warren tror på den kvindelige medarbejders forklaring, hvilket undrer Chris Matthews i interviewet.

»Hvorfor skulle han lyve? Bare for at beskytte sig selv?«, spørger Matthews Elizabeth Warren og fortsætter med at forhøre Warren om, hvorfor hun tror på medarbejderen frem for Michael Bloomberg. Det er han senere blevet kritiseret for af folk, der mener Matthews opførsel i interviewet var sexistisk og afværgende.

I sin sidste udsendelse af programmet ’Hardball’ uddyber Matthews selv sin opsigelse. Her nævner han hverken Bernie Sanders eller Elizabeth Warren. I stedet begrunder den garvede journalist sit farvel til branchen med, at det er tid til, at en yngre generation overtager:

»Vi ser dem i politik og medier, og vi ser dem kæmpe for deres sager. De har bevist dem selv på deres arbejdspladser. Vi snakker her om bedre standarder, end vi voksede op med, fair standarder«, siger Chris Matthews og beklager derefter, hvordan han tidligere selv har opført sig overfor kvinder.

»Meget af det har at gøre med, hvordan vi snakker til hinanden. Komplimenter om en kvindes udseende, som nogle mænd, mig selv inklusiv, måske engang fejlagtigt har troet, var okay, var aldrig okay. Ikke dengang og slet ikke i dag. Jeg undskylder for at have givet den slags kommentarer i fortiden«.