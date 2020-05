Efter sygemelding og krisepsykolog: Radio Loud sætter foden ned over for satiresiden radioloudmigirøven.dk

For anden gang har Radio Loud anmeldt en satireside til Facebook for at udgive sig for at være radioen og fået den lukket. Ejeren af siden mener, at Loud ikke kan tåle kritik, mens radiokanalen mener, at der er tale om chikane og mobning.