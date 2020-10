»Fuck, hvor er det for meget«: Arbejdsmiljørepræsentant melder DR til Arbejdstilsynet

»Jeg er forfærdet over ikke at have hørt noget om det. Det er et svigt fra ledelsens side«.

Sådan skriver Christian Andersen, der er arbejdsmiljørepræsentant i DR, i en kommentar på Facebook søndag aften.

Udmeldingen kommer i kølvandet på sagen om en DR-vært, som er sendt hjem efter henvendelser om stærk krænkende adfærd fra vedkommende. I Berlingske står flere personer frem og beretter om oplevelser med DR-værten, som blandt andet har givet voldstrusler, sendt ekstremt hadefulde beskeder og truet med at lække nøgenbilleder.