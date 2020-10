DR: Vi burde have undersøgt klage over grænseoverskridende vært nærmere

DR har været for dårlig til at uddanne chefer til at håndtere sager om krænkelser og sexisme.

Det siger kulturdirektør i DR, Henrik Bo Nielsen, efter at mediehuset har fået kritik af sin ageren i sagen om en grænseoverskridende vært.

»Ja, det synes jeg. Og det tror jeg, at vi generelt må sige i medieverdenen, at alle de sager, der dukker op, generelt bærer præg af at være håndteret med en mangel på alvor. Det kommer vi til at gøre noget ved«, siger Henrik Bo Nielsen.