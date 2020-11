På morgenværtshusene har jeg hørt furede stjernejournalister udbrede sig om, at kynisme og brutalitet er nødvendigt

Der er travlt i mediebranchens hr-kontorer i disse uger: Der skal samles indberetninger og advokatundersøgelser, følges op på sager om krænkelser og formuleres handlingsplaner. Alt sammen for at skabe et arbejdsmiljø, hvor ingen skal opleve sig forskelsbehandlet, nedgjort, begramset eller det, der er værre.

Ud med »machokultur«, »hård omgangstone« og »brandmandsjargon«, som det er blevet formuleret af chefer på TV 2, Berlingske og Ekstra Bladet i de forgangne uger. Ind med »anerkendende ledelse«, »dialog«, »tillid« og »kulturforandring«.

Halleluja, det lyder saliggørende – hvis altså de djøf’ske candyfloss-formuleringer kan omsættes til hverdagsadfærd ved skriveborde, kopimaskiner og julefrokoster i mediehusene. Det kan man så vælge at tro på eller være skeptisk over for.