Politikere raser over kronjuristens telefonopkald under mink-sagen. Men problemet er et helt andet

»Af alt det vandvittige i #minkgate er det her måske det mest skræmmende: Ansatte i Justitsministeriet begynder at blande sig i den frie presses ordvalg til at beskrive skandalen«, tweetede forhenværende finansminister Kristian Jensen (V) i tirsdags. Stavefejlen skyldtes vejrliget, tilføjede han kort efter.

Når forargelsen strømmede gennem Kristian Jensen og en række andre politikere, skyldtes det, at en fremtrædende embedsmand i Justitsministeriet havde ringet til flere medier og søgt at forklare noget om ulovligheder. Budskabet skulle angiveligt have været, at statsministerens udtalelser på det famøse pressemøde 4. november ikke var ulovlige, fordi de ikke i sig selv havde retsvirkning. Det har fået en stribe af oppositionens talskvinder og -mænd til at udlægge opringningerne som pålæg fra ministeriet.

»Det her går ikke; jeg mener ikke, det er set før, at ministerierne og i dette tilfælde Justitsministeriet ringer rundt for at pålægge pressen at sige det ene eller det andet«, sagde Pia Kjærsgaard tirsdag til Politiken, der også citerede hende for at tale om censur.