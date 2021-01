Medierne stopfodrer det bæst, de ellers har gjort til deres hovedfjende

Mens politikere, myndigheder og borgere i USA – og i resten af verden – vrider hænder og hjerner for at finde ud af, hvordan de sociale medier bør reguleres efter barbarernes storm på Capitol Hill i sidste uge, står de gamle medier konfronteret med et mindst lige så migrænefremkaldende spørgsmål: Hvordan kan de selv være med til at bekæmpe den uciviliserethed, der i disse år breder sig som en aggressiv kræft i den frie verdens offentlige debat?

Det er let for pressen at pege fingre ad Facebooks Mark Zuckerberg, Twitters Jack Dorsey og de andre Silicon Valley-mangemilliardærer. Give dem skyld og ansvar for alt fra populismens fremmarch og polariserede befolkninger til de gamle mediers problemer med at tjene penge – og i øvrigt kræve, at politikere skrider ind med lovgivning, der begrænser deres manøvrerum. Men det er alt for nemt.

Den antidemokratiske afstumpethed, der udfoldede sig for øjnene af hele verden sidste onsdag, er ikke kun skabt af vrede, tossede og illusionsløse amerikanere, bevæbnet med rifler og sociale medier. Problemet har mange årsager. Nyhedsmedierne er én af dem. Et kvart århundrede efter internettets gennembrud har de stadig ikke har fundet ud af, hvordan de tilpasser deres journalistik til en ny virkelighed. Dermed har de indirekte været med til at fodre det bæst, der gik amok i Washington, D.C.

Stormen på Capitol Hill afslører nogle dybe dilemmaer for de klassiske nyhedsmedier – også de danske. For også i Danmark ser vi kimen til en afstumpethed og en dumhed, som reelt kan underminere den demokratiske samtale.

Lad mig nævne to fundamentale spørgsmål, som nyhedsmedierne bør fundere dybt over: