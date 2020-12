DR-chef erkender fejl: Vi skulle have slettet grove kommentarer om Lotte Rod

Der stod for mange grove kommentarer under nogle af DR’s opslag på sociale medier, da efterårets bølge af krænkelsessager i dansk politik vakte heftig debat.

Det medgiver nyhedschef i DR Thomas Falbe, efter at nogle af de kvinder, der dengang problematiserede sexchikane og sexisme i det politiske miljø, i tirsdagens Politiken kritiserede medierne for at svigte tilsynet med de debattråde, der fulgte nyhedshistorierne på blandt andet Facebook. I sin konsekvens udsatte det folk, der som Radikale Venstres folketingsmedlem Lotte Rod trådte frem med deres oplevelser, for »systematisk tilsvining og udskamning«, skrev kvinderne i et debatindlæg. På DR er Thomas Falbe enig.

»Der var folk, der gik alt for langt i trådene om Lotte Rod. De kommentarer skulle ikke have stået der, så jeg kan godt forstå, at de reagerer. Det er meget voldsomt at blive gjort til genstand for den slags kommentarer«, siger nyhedschefen.