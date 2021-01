Kan pressen undersøge sig selv? Også hvis man er TV 2, og det handler om #MeToo?

Kan et medie troværdigt undersøge sig selv? Det spørgsmål blev centralt, da TV 2 sløjfede en dokumentar, hvori stationen blandt andet skulle undersøge sexisme i egne rækker, med begrundelsen, at TV 2 ikke kan undersøge sig selv med troværdighed. Vurderingen møder kritik fra 155 medarbejdere på stationen, der mener, at beslutningen om at droppe dokumentaren mere end noget andet svækker mediets troværdighed.

»Vi oplever det som et angreb på det allerhelligste, vi har: vores redaktionelle frihed og vores troværdighed«, skrev de i en mail til TV 2’s ledelse.

Eksperter i presseetik er ikke entydigt enige om, hvem der har ret.

Mediejurist Vibeke Borberg vurderer, at medier kan undersøge og dække sig selv. Der står ikke noget specifikt om regler for interessekonflikter i de presseetiske regler. Alligevel påpeger Borberg, at det implicit kan læses i de presseetiske regler.