Ekstra Bladet har formidlet kviklån med ulovlige metoder

Tusindvis af danskere bruger hver dag Ekstra Bladet og Jyllands-Posten til at finde nyheder om alt fra politik til privatøkonomi. At det også er her, de skal finde deres kviklån, forventer de færreste nok.

De to medier har kastet sig ud i en ny forretning, hvor de under titlen ’låneguide’ formidler kviklån til deres læsere. Men mediernes metoder er så ufine, at de er i strid med markedsføringsloven. Det vurderer flere eksperter over for Politiken.

Forretningsmodellen er ellers ligetil: Ekstra Bladet og Jyllands-Posten tjener penge på at sende danskere videre til banker, der sælger lån så dyre, at du kan ende med at betale dobbelt så meget tilbage, som du lånte.

Jyllands-Posten tilbyder for eksempel lån til at købe en hest og lån, der ifølge mediet er »helt gratis«. Begge låneguides er kommercielle samarbejder, hvor aviserne tjener penge, når forbrugerne benytter låneguiden. Der er tale om en liste over mulige kviklån, hvor banker kan betale sig til en god placering. Fra guiden kan forbrugerne klikke sig direkte ind til en ansøgningsblanket til et kviklån.

Men fordi medierne ikke klart oplyser, hvem de samarbejder med, er de på kant med e-handelsloven. Derudover markedsfører Ekstra Bladet sin ’låneguide’ gennem skjult reklame i en række andre medier, hvilket er ulovligt. Det vurderer blandt andre Kirsten Sparre, som har forsket i skjult reklame ved Aarhus Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.