Poul Madsen forsvarer guide til kviklån: »Problemet er, det koster alt for mange penge i det her land at låne penge«

Ekstra Bladet har på lederplads skrevet, at »kviklån har fanden og skrupelløse firmaer skabt«. Men nu tjener Ekstra Bladet selv penge på at formidle kviklån gennem ’Ekstra Bladets låneguide’.

Det er der intet mærkværdigt i, siger Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen. Han fastholder, at der er tale om en »uetisk låneform«, men forsvarer avisens guides til kviklån.

»Det hænger sammen. Jeg synes, den her låneguide er den bedste måde at undgå at komme til at betale for meget for et kviklån. Her kan du sammenligne forskellige låneudbydere, hvad det er, de tilbyder. Så derfor er det for mig at se en forbrugeroplysning«, siger Poul Madsen i et interview med Politiken.

I 2019 skrev Ekstra Bladet i en leder, at »ingen ved deres fulde fem optager et kviklån, medmindre man økonomisk er presset helt ud på kanten af afgrunden: De mennesker skal ikke plyndres. De skal hjælpes«. For at blive i jeres terminologi: Hvorfor hjælper I så med at plyndre dem?