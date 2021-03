Kontroversiel journalist måtte trække sig - igen: »Han er jo i bund og grund blevet populær på et udøve voksensmobning«

»Jeg vil hellere dø af passion end af kedsomhed«.

Sådan lød afskedssalutten fra den britiske journalist Piers Morgan på Twitter, efter han tirsdag trak sig som vært på det britiske morgenshow ’Good Morning Britain’.

Piers Morgan meddelte sin afgang fra programmet, hvor han har siddet i værtsstolen siden 2015, efter at have siddet i samtale med ledelsen på ITV, tv-stationen bag morgenshowet.

Anledningen til samtalen var den store ballade, der dagen forinden opstod, da Piers Morgan på live-tv reagerede så heftigt på det interview, som hertuginde Meghan og prins Harry netop havde givet til Oprah Winfrey om deres brud med det britiske kongehus, at mere end 41.000 seere efterfølgende klagede over værten.

Og det er ikke første gang, at medier med Morgan på lønningslisten har måttet rydde op efter den åbenmundede journalistik. Tidligere har udtalelser om blandt andet kønsidentitet og kvindekamp fået stolen til at vakle under ham på ’Good Morning Britain’, og som frontfigur for den hårdslående britiske tabloidpresse har han to gange måttet trække sig som chefredaktør på grund af grænseoverskridende journalistik.