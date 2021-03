Poul Madsen: Vi må se i øjnene, at tiden ændrer sig

Poul Madsen annoncerede i dag sin afgang fra chefredaktørstolen på Ekstra Bladet. Han har efterhånden siddet i den i så mange år, at man vel godt kan tillade sig at skrive, at en æra er forbi.

I samme ombæring er det forbi med noget helt andet, nemlig avisens massageannoncer, som Poul Madsen ellers ad flere omgange har ageret trofast forsvarer for – bl.a. når kvindeorganisationer kritiserede bladet for at lægge spalter til prostitution, der kan involvere menneskehandel.

Tiden er til det, forklarer chefredaktøren. Om både hans afgang og opgøret med de omdiskuterede annoncer:

»Ekstra Bladet er i en god form med en stærk position og en stærk journalistik. Jeg har aldrig været omgivet af så stærkt et ledelseshold og så stærke medarbejdere i de mange år, jeg har været herinde, som lige nu. Så det er også dét, der har affødt, at jeg nu kan tillade mig at løbe af pladsen. Ekstra Bladet skal selvfølgelig have en chefredaktør – det behøver ikke at være en, der ligner mig – som fører den tradition videre«, siger Poul Madsen.

Madsen forlader stillingen efter et år, hvor han i forbindelse med #MeToo-bevægelsen fik kritik fra medarbejdere på Ekstra Bladet for ikke at erkende, at sexisme også var et problem på hans egen avis. 46 tidligere og nuværende kvindelige ansatte gik sammen om at beskrive en »sexistisk kultur«, hvor ledelsen ikke har været lydhør over for klager.