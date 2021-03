Poul Madsen er færdig med at lave rav i den fra en af den danske mediebranches varmeste stole. Efter 14 år stopper han som chefredaktør på Ekstra Bladet.

Stopper Ekstra Bladet i samme ombæring med at være Ekstra Bladet?

Som sin sidste beslutning har Poul Madsen fået bestyrelsens opbakning til at afvikle de massageannoncer bagest i avisen, som han gang på gang har forsvaret. Senest to gange sidste år, da Danske Bank nægtede at agere pengeinstitut for den del af JP/Politikens Hus, der står for massageannoncerne, og da Politiken fortalte, at nogle kvinder bag annoncerne var ofre for menneskehandel.

»Ekstra Bladet er jo sådan et sted for frisind – modsat Politiken – hvor man godt kan rumme mange forskellige ting. Og derfor har jeg altid tænkt, at prostitution jo er et lovligt erhverv i Danmark. Men vi vil gerne være noget for alle danskere, og derfor må vi se i øjnene, at tiden ændrer sig. Da der ikke har været prostitutionsannoncer under corona, syntes jeg, at tiden var til at træffe den beslutning, så der var rent bord for nye chefer på Ekstra Bladet«, siger Poul Madsen.

Han har været klassisk Ekstra Bladet og været ekstremt synlig i offentligheden Kurt Strand, vært på ’Mennesker og medier’ på P1

Du sagde for tre måneder siden, at så længe annoncerne er fuldt lovlige, bringer I dem. Det holder så ikke?

»Vi bringer fuldt lovlige annoncer – og vi lytter til det, der sker ude i samfundet. Vi tager bestik af situationen, og hvornår tingene ændrer sig. Det har de gjort, og det har ført til, at jeg har besluttet at lukke dem«, siger den afgående chefredaktør.