Afskedshilsen fra Politikens chefredaktør: Poul Madsen svinger hammeren, når han har svært ved at finde sømmet

Han har slagsbrorens charme og den ægte journalists ærgerrighed. Poul Madsen er sin generations tabloidkonge, og som kollega kan jeg kun tage hatten af for den digitale forvandling af Ekstra Bladet, han har stået i spidsen for, og som bør være det mærke, han sætter sig i dansk pressehistorie. At han samtidig – som sin sidste embedsgerning – bærer massageannoncerne ud af avisen, vil hverken hans efterfølger eller eftertiden sige ham utak for.

Jeg kender Poul Madsen som både konkurrent og kollega, men vi kender ikke hinanden privat. Som konkurrent er han barsk og brysk, som kollega er han varm og velmenende.

Han er en fremragende journalist, der trods mange år på redaktørposter aldrig har mistet sulten efter og færten af den gode historie. Han er fagligt et ærgerrigt konkurrencemenneske, der altid regner nummer 2 som den første taber, og måske derfor er han er parat til at gå igennem uvejsomt fagligt og etisk terræn for at nå sit mål: at komme først.