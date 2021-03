Efter nedsmeltning for åben skærm: B.T.-chefen fortjener næsten en præmie for sin indrømmelse

Danske tv-stationer overforsyner ikke deres seere med relevant mediekritik. Det er betegnende, at det eneste faste medieprogram på tv-fladerne er en søndagsloge på TV 2 News.

Midt i det, der engang hed kirketiden, har ugens udvalg af chefredaktører til opgave at tale om hinanden. Normalt går det fromt for sig. Det ligger i grundkonceptet, at den, der har ugens dårlige sag, ikke bliver hængt alt for voldsomt ud. Spillets rutinerede deltagere ved, at der en kommende søndag kan komme en boomerang tilbage, hvis man bliver for personlig og uforsonlig i sin kritik af kollegaen.

En nærliggende løsning er at ændre konceptet, så redaktørerne omkring bordet hver uge fik følgeskab af nogle af dem, de dækker kritisk til daglig. Det kunne tilføre spænding og relevans.